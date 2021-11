Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gebäude beschmiert, Feuerwehreinsatz aufgrund einer möglichen Böllerdetonation

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Gebäude beschmiert

Zwischen Sonntag und Dienstag beschmierte ein Vandale die Türe zu einem Gebäude in der Haalstraße mit schwarzer Farbe. Außerdem beklebte die Person einen Briefkasten des Gebäudes mit einem Aufkleber. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass sich Zeugen, welche Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben können, unter der Telefonnummer 0791 4000 melden.

Schrozberg: Feuerwehreinsatz aufgrund einer möglichen Böllerdetonation

In der Nacht vom Sonntag auf den Montag detonierte gegen Mitternacht in Schrozberg in einem Aufzug eines Gebäudes in der Blaufelder Straße mutmaßlich ein Böller. Dadurch wurden die Aufzugtüren, sowie ein Fenster und mehrere Lampen beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf mehrere tausend Euro. Im Anschluss an die Explosion kam es zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb das Gebäude durch die Feuerwehr, welche mit 40 Personen und neun Fahrzeugen im Einsatz war, kurzzeitig geräumt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegen.

