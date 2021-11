Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Wohnungseinbruch, Auto zerkratzt & Aggressiver Mann beleidigt Beamte und beschädigt Streifenwagen

Aalen (ots)

Weinstadt: Auto überschlagen

Eine 72 Jahre alte Dacia-Fahrerin fuhr am Dienstag gegen 11 Uhr die Kreisstraße 1865 zwischen Schnait und Manolzweiler entlang und kam hierbei aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Anschließend rutschte das Fahrzeug eine Böschung hinab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin erlitt hierbei glücklicherweise nur leichte Verletzungen. An ihrem Auto, das abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Schwaikheim: Unfall mit hohem Sachschaden

Rund 70.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 12:30 Uhr auf der B14. Ein 56 Jahre alter VW-Fahrer fuhr die Bundesstraße in Richtung Backnang entlang und übersah hierbei ein auf dem rechten Fahrstreifen abgestelltes Fahrzeug der Straßenmeisterei, an dem ein Verkehrszeichen, das den Wechsel auf die linke Fahrspur vorgibt, angebracht war. Der VW prallte anschließend ungebremst in das abgestellte Fahrzeug. Trotz hohem Schaden blieb der 56-jährige VW-Fahrer unverletzt, sein Pkw musste abgeschleppt werden.

Plüderhausen: Wohnungseinbruch

Am Dienstag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 13:30 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Wohnung in der Hauptstraße ein und durchsuchten diese nach Diebesgut. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten die Einbrecher mehrere hundert Euro Bargeld. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Plüderhausen: Auto macht sich selbstständig

Ein 50 Jahre alter Hyundai-Fahrer stellte seinen Pkw am Dienstag gegen 18:25 Uhr in der Holbeinstraße ab, sicherte das Auto hierbei aber nicht ausreichend gegen Weiterrollen ab. Das Fahrzeug machte sich anschließend selbstständig und touchierte mehrere Betonpfeiler und einen Gartenzaun, ehe es in einer Einfahrt zum Stehen kam. Der entstandene Sachschaden wird auf 12.500 Euro geschätzt.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Eine 55 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wollte am Dienstag gegen 12:15 Uhr von der Schaflandstraße nach links in die Höhenstraße abbiegen und übersah hierbei den Dacia eines 81-Jährigen, der die Höhenstraße entlangfuhr. Bei der Kollision zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Auto zerkratzt

Zwischen Donnerstagnachmittag und Dienstagnachmittag wurde ein in der Gottlieb-Daimler-Straße geparkter Toyota von bisher unbekannten Tätern zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach-Oeffingen: Unfallflucht

Im kurzen Zeitraum zwischen 16:18 Uhr und 16:26 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Dienstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Daimlerstraße einen geparkten Pkw und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Aggressiver Mann beleidigt Beamte und beschädigt Streifenwagen

Anwohner des Martin-Luther-King-Weges verständigten am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr die Polizei, da ihr 22-jähriger Sohn im Garten randalierte und nicht zu beruhigen war. Auch als die Beamten eintrafen, zeigte der Mann sich weiterhin aggressiv und beleidigte die Ordnungshüter. Da er sich auch von den Polizisten nicht beruhigen ließ, wurde er letztlich in Gewahrsam genommen. Dabei trat der renitente Mann noch gegen den Streifenwagen, der hierbei beschädigt wurde. Er verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

