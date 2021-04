Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Jugendliche in Tiefgarage mit Marihuana erwischt

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Hinweis trafen Polizeibeamte am Montag gegen 19:40 Uhr in der Tiefgarage eines Pflegeheims in der Hauptstraße in Gemmrigheim sechs Jugendliche an.

Die Jugendlichen, die aus unterschiedlichen Haushalten stammten, hielten keine Mindestabstände ein und trugen auch keine Mund-Nasen-Bedeckungen. Nachdem bei der Gruppe eindeutiger Marihuana-Geruch festgestellt werden konnte, fanden die Beamten bei einem 16-Jährigen etwas Marihuana in den Taschen. Nach Rücksprache mit einer Erziehungsberechtigten erfolgte bei ihm daheim die Durchsuchung seines Zimmers, was jedoch nicht zum Auffinden weiterer Betäubungsmittel führte.

Alle Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben. Sie müssen sich nun wegen Hausfriedensbruchs und Verstoß gegen die Corona-Verordnung verantworten. Der 16-Jährige muss auch mit einer Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

