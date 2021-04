Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Großbottwarer Torbogen nach Lkw-Unfall gesperrt

Ludwigsburg (ots)

Ein 23-jähriger Lkw-Fahrer beschädigte am Montag gegen 13:20 Uhr bei einem Unfall den "Großbottwarer Torbogen" in der Hindenburgstraße in Mundelsheim.

Der ortsfremde 23-Jährige verwendete ein Navigationsgerät für Pkws und übersah bei seiner Fahrt über die Hindenburgstraße mehrere Höhenwarnschilder. In der Folge kollidierte das Dach seines Aufliegers mit dem Torbogen. Der junge Mann soll nach dem Zusammenstoß sogar noch komplett durch den Torbogen durchgefahren sein und seine Zugmaschine erst danach angehalten haben.

Der Sachschaden am Sattelauflieger wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Torbogen kann erst nach Überprüfung durch einen Gutachter beziffert werden. Die Polizei begleitete den LKW bis zu einer Umladestelle. Der Torbogen ist nun gesperrt und muss durch einen Statiker überprüft werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell