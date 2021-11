Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unter Drogeneinfluss in Zetel unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 21-Jährigen ein

Zetel (ots)

Am Montagabend wurde in Zetel in der Straße Südenburg gegen 23.15 Uhr ein 21-Jähriger aus Varel mit seinem PKW angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen einer möglichen Drogenbeeinflussung fest. Der anschließende Drogenvortest verlief positiv, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten und ein Verfahren einleiteten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell