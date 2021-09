Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Verdächtiger Geruch führt zu kleiner Marihuana-Plantage

Heddesheim (ots)

Am Samstag gegen 20 Uhr erreichte die Polizeibeamten des Polizeireviers Ladenburg ein Hinweis über Marihuanageruch im Scheffelweg, welcher die Polizisten zu einer kleinen Marihuana-Plantage, bestehend aus acht Pflanzen, führte. Nachdem auch die Beamten den Geruch feststellten, stellten sie den 39-jährigen Grundstückseigentümer zur Rede. Dieser reagierte sichtlich nervös und verweigerte vehement den Zutritt zu dem Grundstück. Nachdem die Polizeibeamten einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss erwirkt hatte, staunten sie nicht schlecht. In dem Garten befanden sich acht Marihuana-Pflanzen, die eine Höhe von etwa 3 Metern hatten. Weiterhin stellten die Beamten bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung 34,5 Gramm Marihuanablüten in einer Plastikbox sicher. Den 39-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Marihuana. Auch gegen dessen 33-jährige Lebensgefährtin wurden Ermittlungen eingeleitet.

