Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht.

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am Montag zwischen 08:05 Uhr und 08:20 Uhr kam es auf dem Penny-Parkplatz in Bad Nenndorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei ist ein Schaden an einem schwarzen Nissan entstanden. Ein genauer Tathergang kann nicht rekonstruiert werden, die Beschädigung kann durch einen PKW oder auch einem Einkaufswagen erfolgt sein. Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Hinweise zu dieser Tat unter 05723/94610. Je nach Schadenshöhe kommt es bei einer ermittelten Unfallflucht zu einer Geldstrafe, mindestens zwei Punkten in Flensburg, ein Fahrverbot oder sogar der Entzug der Fahrerlaubnis. Bei einer Unfallflucht mit Personenschaden können außerdem die Tatbestände der unterlassenen Hilfeleistung oder der fahrlässigen Körperverletzung erfüllt sein, was entsprechende Freiheitsstrafen nach sich ziehen kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell