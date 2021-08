Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unter Einfluss von Drogen im Straßenverkehr unterwegs

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Bad Nenndorf, wurde ein 22-jähriger Autofahrer festgestellt, der unter Einfluss von Betäubungsmitteln/Drogen stand. Die eingeleitete Straftat - Trunkenheit im Verkehr in Folge von Drogen - wird den Fahrzeugführer den Entzug der Fahrerlaubnis für mindestens einem Monat, sowie eine Geldstrafe von mindestens 500 Euro bedeuten. Weiterhin wurden bei einer Kontrolle, die die Verkehrssicherheit erhöhen soll, 4 Verkehrsteilnehmer festgestellt, die beim Autofahren telefoniert haben oder nicht angeschnallt waren. Die Bußgelder hierfür sind beim Handy-Verstoß 1 Punkt und 100 Euro Bußgeld, beim Gurt-Verstoß sind 30 Euro Bußgeld zu bezahlen.

