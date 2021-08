Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wölpinghausen - Reh ausgewichen und gegen Baum gefahren

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 25.08.2021, gegen 16.50 Uhr befuhr eine 24-jährige Frau mit einem Opel die K 36 / Im Alten Dorfe von Windhorn in Fahrtrichtung Wiedenbrügge, als ein Reh ihre Fahrbahn kreuzte. Die junge Frau aus Rehburg-Loccum wich dem Tier aus, geriet beim Gegenlenken jedoch von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, wobei sie sich nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzte. Sie wurde an der Unfallstelle von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW wurde an der Fahrzeugfront beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

