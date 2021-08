POL-NI: Nienburg - Polizei sucht mit neuem Foto weiter nach vermisster 87-jähriger Seniorin

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Nienburg - Polizei sucht mit neuem Foto weiter nach vermisster 87-jähriger Seniorin

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg ist weiterhin auf der Suche nach Frau Elsbeth König aus Nienburg/Weser und veröffentlicht in diesem Zusammenhang ein weiteres Foto. Die Seniorin aus dem Bereich Leintor in Nienburg wird seit dem 26.07.2021 vermisst. Einsätze von Polizeihubschrauber, -booten und einer Vielzahl an Polizeikräften führten bislang nicht zu ihrem Auffinden.

Frau König ist vermutlich zu Fuß unterwegs, ca. 1,60m groß, schlank, hat braunes, längeres Haar und ist häufig auffällig geschminkt. Zuletzt trug sie einen grau-karierten Hosenanzug, helle Schuhe, hellgrauen Hut und führte eine helle Handtasche bei sich.

Wer die Frau gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Verbleib geben kann, wird gebeten sich telefonisch bei der Polizei Nienburg unter (05021) 9 77 80 zu melden.

