POL-BI: Unbemerkt ins Haus geschlichen

Einem Dieb gelang es am Donnerstag, 15.07.2021, an der Dr.-Heidsieck-Straße über eine Terrassentür in ein Haus zu gelangen. Er erbeutete zwei Geldbörsen.

Die Hausbewohner begaben sich um 14:30 Uhr in den Vorgarten des Hauses und erledigten dort Gartenarbeiten. Während dessen betrat ein Unbekannter den hinter dem Haus befindlichen Garten. Durch die zugezogene aber unverschlossene Terrassentür gelangte der Täter ins Haus, durchsuchte einige Räume und Schränke und entwendete zwei Portemonnaies. Mit der Beute entkam er unbemerkt.

Gegen 16:45 Uhr bemerkten die Bewohner die offen stehende Terrassentür und stellten den Diebstahl fest.

Um an die Terrassentür zu gelangen, musste der Täter Nachbargrundstücke überqueren. Dies könnte im Bereich der Oppelner Straße, dem Lüningsweg, der Beuthener Straße oder der Straße Am Kleifeld erfolgt sein.

Wer in diesem Bereich Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

