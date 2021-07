Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher wird aufgeschreckt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Beim Auslösen einer Alarmanlage hat ein Einbrecher am späten Donnerstagabend, 15.07.2021, an der Senner Straße die Flucht ergriffen. Gleichzeitig wurden Anwohner, durch Geräusche beim Einschlagen der gläsernen Eingangstür, auf den Einbruchsversuch aufmerksam.

Um 23:44 Uhr schlug ein Unbekannter mehrmals mit einem Hammer gegen die Glasscheibe des Kiosks in Höhe der Einmündung der Wittenberger Straße. Dabei löste der Einbrecher die Alarmanlage des Geschäfts aus und ließ sofort von seinem Vorhaben ab. Zuvor aufmerksam gewordene Zeugen sahen, wie die Person in Richtung Südring davon lief und alarmierten die Polizei. Wenige Minuten nach der Meldung konnten Polizisten keinen Tatverdächtigen mehr in der Nähe antreffen. Das zurückgelassene Einbruchswerkzeug stellten sie am Tatort sicher.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Die Person war zwischen 165 cm und 170 cm groß, hatte dunkle Haare und war dunkel gekleidet.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell