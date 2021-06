POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.06.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen: Radfahrer hatte mehr als zwei Promille

Mehr als zwei Promille stellten Beamte des Polizeireviers Buchen in der Nacht auf Sonntag bei einem Radfahrer fest. Der Mann war gegen 1 Uhr auf der Landstraße zwischen Seckach und Bödigheim unterwegs und wurde angehalten, da sein Rad unbeleuchtet war. Da den Beamten eine Alkoholfahne entgegenwehte, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Aufgrund des Testergebnisses musste der 26-Jährige mit zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus kommen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Mudau: Motorradfahrer wurde gefährdet

Zur einer gefährlichen Situation kam es am Freitag, gegen 18.30 Uhr, in der Neuen Straße in Schloßau. Ein Motorradfahrer fuhr mit seiner Maschine rund 200 Meter vor dem Ortsausgang in Richtung Dreiländereck einem weißen Kleintransporter hinterher und wollte diesen überholen, da dessen Fahrer zusehends langsamer fuhr. Als sich der 61-jährige Zweiradfahrer gerade auf Höhe des Transporters befand, fuhr dessen 65-jähriger Fahrer nach links. Zu einer Kollision kam es nicht, der Motorradfahrer fühlt sich jedoch gefährdet. Um herauszufinden, wie sich der Vorfall genau abgespielt hat, such das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, nach Zeugen. Wer den Vorfall gesehen hat oder Hinweise zur Fahrweise des 65-Jährigen geben kann, soll sich telefonisch beim Polizeirevier Buchen melden.

Buchen: Zeugen nach Unfall gesucht

Ob es am Samstag, gegen 11.50 Uhr, am Kreisverkehr Walldürner Straße / Abt-Bessel-Straße in Buchen zu einem Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem Motorrad gekommen ist, versucht aktuell das Polizeirevier Buchen herauszufinden. Fest steht, dass dort ein 27-jähriger Zweiradfahrer zu Fall gekommen ist. Aufgrund nicht übereinstimmender Aussagen des Motorradfahrers sowie des BMW-Lenker ist aber unklar, ob die Fahrzeuge sich berührt haben und wie der Vorfall sich zugetragen hat. Zeugen, die den Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, gesehen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Pkw blieb unbeschädigt.

Mosbach: Autofahrer fährt nach Unfall mit Motorrad davon

Leicht verletzt wurde ein 18-jähriger Kleinkraftradfahrer bei einem Unfall am Sonntagabend, gegen 19.20 Uhr, auf der Odenwaldstraße in Höhe der Nadlerstraße in Mosbach. Der junge Mann war mit seinem Zweirad stadtauswärts unterwegs und nutzte dazu den linken Fahrstreifen der Bundesstraße. An der Ampelanlage in Höhe der Alten Neckarelzer Straße musste er, wie auch ein dahinterfahrender Pkw, anhalten. Bei Grün fuhren sowohl der 18-Jährige als auch das Auto, vermutlich ein Nissan mit HD-Kennzeichen, los. Der Autofahrer überholte dabei den Rollerfahrer, indem er die entgegengesetzte Abbiegespur in die Alte Neckarelzer Straße nutzte. Beim Wiedereinscheren nach rechts kam es zum Zusammenstoß mit dem Zweirad, wodurch dessen Fahrer auf die Fahrbahn stürzte und leicht verletzt wurde. Der Autofahrer setzte indes seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Mosbach bittet Zeugen unter der Rufnummer 06261 8090 um Hinweise.

