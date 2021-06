Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.06.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn

Gundelsheim: 63-Jähriger mit E-Bike gestürzt

Mit einem E-Bike ist ein 63-Jähriger am Sonntagnachmittag in Gundelsheim gestürzt. Der Mann bog gegen 16 Uhr als letzter einer Gruppe anderer Fahrradfahrer von Höchstberg kommend kurz nach der Mühle nach links in den dortigen Waldweg ein. Vermutlich blieb der 63-Jährige mit einem Rad in einem Schlagloch hängen und kam infolge zu Fall. Neben der Polizei kamen eine Rettungswagenbesatzung und ein Rettungshubschrauber vor Ort, um den Mann zu behandeln. Der Schwerverletzte kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Pedelec entstand kein Sachschaden.

Heilbronn: Mit fast zwei Promille am Steuer

Aufmerksame Zeugen hielten am Freitagabend einen 34-Jährigen davon ab, alkoholisiert weiter mit seinem Auto durch Heilbronn zu fahren. Der Mann hatte seinen Honda gegen 22.30 über die Stielerstraße gelenkt. Plötzlich hielt er sein Auto an und stolperte aus dem Fahrzeug. Zeugen bemerkten, dass der Fahrer alkoholisiert war und sich außerdem noch zwei Kinder im Auto befanden. Daraufhin zogen diese den Schlüssel des Fahrzeugs ab, um den Mann an der Weiterfahrt zu hindern. Eine alarmierte Polizeistreife fand den Mann neben seinem Wagen auf dem Boden liegend vor und führte einen Alkoholtest mit ihm durch. Weil dieser einen Wert von 1,98 Promille anzeigte, musste der 34-Jährigen die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

Untergruppenbach: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Sonntagnachmittag bei Untergruppenbach leicht verletzt. Der 31-Jährige fuhr gegen 15 Uhr von Untergruppenbach-Vorhof in Richtung Untergruppenbach-Unterheinriet, als er in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verlor und stürzte. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, daran entstanden Schäden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell