Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.06.2021

Heilbronn (ots)

Hohenlohekreis

Schöntal: Verkehrsunfall, vier Personen verletzt

Am Sonntag, gegen 19.45 Uhr, befuhr eine Mercedes-Lenkerin den Gemeindeverbindungsweg von Westernhausen kommend in Richtung Hohe Straße. An einer Kreuzung übersah sie einen vorfahrtsberechtigten VW-Touran, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Nach dem Aufprall schleuderten beide Fahrzeuge in einen angrenzenden Graben. Die 82-jährige Mercedes-Lenkerin und ihr 87-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus verbracht. Die 30-jährige Beifahrerin des VW wurde ebenfalls schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinkum geflogen werden. Der 28-jährige Fahrer kam mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro. Neben der Polizei waren Rettungskräfte und Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort.

