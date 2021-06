Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.06.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Brand eines Papierhäckslers Am Samstagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, entstand auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Dieselstraße ein Brandgeschehen. Dort setzte sich aus bislang unbekannte Gründen ein Papierhäcksler in Brand. Der Häcksler wurde durch die Feuerwehr ins Freie gebracht und dort vollends abgelöscht. Eine Gefahr für Personen und Gebäude bestand nicht. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Kunden des Einkaufsmarktes den Gefahrenbereich bereits verlassen. Die Feuerwehr Bad Mergentheim war mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht näher beziffert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

