Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsisiums Heilbronn vom 18.06.2021 mit einem Beitrag aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: tragischer Badeunfall auf dem ehemaligen BUGA-Gelände

Am Freitagabend endete ein Bad im Karlssee tragisch - ein 22-Jähriger ertrank. Ersten Ermittlungen zufolge saßen zunächst 3 Personen am dortigen Steg und badeten ihre Füße. Zeugenaussagen zufolge watete der junge Mann im Anschluss in den im Uferbereich ca. 80 cm tiefen See. An der nach ca. 3 Meter folgenden steil abfallenden Kante ging er unter. Trotz Hilferufe der verbleibenden Bekannten eilte lediglich ein 15-jähriger Zeuge zur Hilfe. Dieser begab sich, wie auch zwei kurz danach eingetroffene Streifenwagenbesatzungen, in den See zur Suche nach der Person. Aufgrund der Trübung des Wassers konnte die Person jedoch nur unter Zuhilfenahme einer eingesetzten Drohne der Feuerwehr lokalisiert und von Tauchern der Feuerwehr gerettet werden. Die Person musste noch vor Ort reanimiert werden, verstarb jedoch kurze Zeit später im Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen, 1 Boot und 18 Mann inklusive Taucher, die Rettung mit einem Rettungswagen und Notarzt vor Ort. Die Maßnahmen wurden von zahlreichen Schaulustigen rund um den See beobachtet, zur Behinderung der Einsatzmaßnahmen kam es glücklicherweise nicht.

