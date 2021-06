Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.06.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim: Saunabrand

Am Samstag, gegen 11.30 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle im Neckar-Odenwald-Kreis eine Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Gerichtstettener Gerleinstraße gemeldet. Der Hauseigentümer stellte, als nach Hause zurückkehrte, den Rauchgeruch im Keller des Gebäudes fest. Die verständigte Feuerwehr hatte die Brandentwicklung schnell unter Kontrolle und konnte ein Ausbreiten auf das Haus verhindern. Die Ursache für die Brandentstehung war vermutlich ein technischer Defekt im Ofen einer Saunakabine. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung befanden sich keine Personen im Haus. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Neben der Feuerwehr waren Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.

