POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.06.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: PKW kollidiert mit Motorrad

Wohl weil ein Autofahrer am Sonntagnachmittag ein herannahendes Motorrad übersah, kam es in Neuenstein zum Unfall. Der 23-Jährige fuhr in seinem BMW gegen 17 Uhr auf der Schulstraße und wollte an der Einmündung zur Friedhofstraße nach links abbiegen. Dabei bemerkte er einen 56-Jährigen, der ihm auf seinem Motorrad mitsamt Sozia entgegenkam, wohl nicht und stieß mit der Maschine zusammen. Der Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, die 17 Jahre alte Sozia blieb unverletzt.

Öhringen: Mit Drogen und Alkohol am Steuer

Ein 35-Jähriger wurde am Samstagabend mit Alkohol und Drogen im Körper in Öhringen am Steuer eines PKWs erwischt. Eine Polizeistreife unterzog den Mann im Nussbaumweg einer Kontrolle und stellte fest, dass der Autofahrer nicht nur über 1,2 Promille hatte, sondern wohl auch noch Marihuana konsumiert hatte. Der Mann musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

