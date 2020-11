Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kellereinbruch

LobberichLobberich (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Samstag auf der Mühlenstraße und der Breyeller Straße in dortige Mehrfamilienhäuser ein, indem sie die Haustüren aufhebelten. Hier gelangten sie jeweils ungehindert in den Keller und brachen an mehreren Kellerverschlägen die Vorhängeschlösser auf. Entwendet wurden diverse Werkzeuge und Lebensmittel. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02161-3770. /HJR (944)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Heinz-Josef Reinhart

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: heinz-josef.reinhart@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell