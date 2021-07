Polizei Bielefeld

POL-BI: Wetterbedingte Verkehrsunfälle auf der Autobahn

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Warburg- A 44- Löhne- A 30-

Bei regennasser Fahrbahn ereigneten sich am Mittwoch, 14.07.2021, zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten auf den Ostwestfälischen Autobahnen.

Bei Aquaplaning geriet der Mercedes eines 48-Jährigen aus dem Kreis Marburg gegen 06:45 Uhr auf der A 44 in Richtung Dortmund vor der Anschlussstelle Lichtenau Westfalen ins Schleudern. Der PKW stieß dabei gegen das Heck des auf dem rechten Fahrstreifen vor ihm fahrenden LKW Mercedes aus Bergheim und schleuderte in die Leitplanke. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 48-Jährigen in ein Krankenhaus, der 59-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt.

An dem PKW entstand ein Schaden von circa 55000 Euro, an dem LKW von 3000 Euro und an der Leitplanke von 800 Euro.

Eine 50-jährige Ford-Fahrerin aus Kirchlengern fuhr gegen 13:20 Uhr bei Starkregen auf der A 30 von Bad Oeynhausen kommend in Richtung Osnabrück. Als sie die langgezogene Rechtskurve des Zubringers befuhr, geriet ihr Fahrzeug aufgrund der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, drehte sich und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung in der Leitplanke zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Fahrerin in ein Krankenhaus.

Ein Abschleppwagen transportierte den nicht mehr fahrbereiten Ford Fiesta ab. Der Schaden wird auf circa 6000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell