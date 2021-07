Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter gibt sich als neuer Nachbar aus

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Senne-

Ein Betrüger erhielt als vermeintlicher neuer Nachbar am Mittwoch, 14.07.2021, im Jasminweg Zugang zu der Wohnung einer Seniorin. Er stahl Schmuck.

Ein Mann klingelte gegen 10:30 Uhr an der Wohnungstür einer Bielefelderin und gab vor, der neue Nachbar zu sein. Tatsächlich waren in der Nachbarschaft neue Mieter eingezogen, so dass die Wohnungsinhaberin dem Unbekannten Glauben schenkte und ihn eintreten ließ.

Im Gespräch zeigte der Täter großes Interesse für Silbergeschirr und Schmuck und fragte das Opfer danach, so dass die Seniorin ihm einige Gegenstände aus ihrem Besitz zeigte. Erst als der Mann die Wohnung verlassen hatte, bemerkte sie den Diebstahl von Schmuckstücken.

Die Bielefelderin beschrieb den Täter als ungefähr 180 cm groß mit runder Statur. Er trug ein Cappy und eine Atemschutzmaske.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell