POL-BI: Wasserkiste tragender Fußgänger tritt mutwillig Radfahrerin um - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Ein Fußgänger trat heute Morgen, 14.07.2021, an der Arndtstraße/ Mindener Straße grundlos eine Radfahrerin um und entfernte sich, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Eine 30-jährige Bielefelderin fuhr nach den derzeitigen Erkenntnissen gegen 07:20 Uhr auf dem Weg zur Arbeit mit ihrem Citybike auf der Mindener Straße in Richtung Arndstraße. Ihr kam auf dem kombinierten Geh-und Radweg ein Mann mit einer leeren dunklen Pfandkiste entgegen.

Als sie sich in Höhe des Fußgängers befand, trat dieser unvermittelt gegen den Fahrradrahmen, so dass die Radlerin mit dem Fahrrad stürzte. Die Bielefelderin erlitt leichte Verletzungen und ihr Rad wurde leicht beschädigt. Der Täter ging in Richtung Siechenmarschstraße davon.

Das Opfer sowie eine Zeugin beschrieben den gepflegt wirkenden Gesuchten als 25 bis 40 Jahre alt, 175 cm bis 180 cm groß, schlank und mit schwarzen Haaren. Er war schwarz gekleidet (Base Cap/ T-Shirt/ Hose) und hielt ein oder zwei leere Pfand/Wasserkisten in den Händen.

Der Zeugin war der Täter bereits vorher in der Arndtstraße mit aggressivem Verhalten aufgefallen.

Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

