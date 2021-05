Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Autobrand in Hervest - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Auf dem Hellweg hat am Montagvormittag ein Auto gebrannt. Der Wagen parkte am Fahrbahnrand und wurde durch das Feuer massiv beschädigt. Der Brand ist zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr ausgebrochen. Wodurch, ist noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

