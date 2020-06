Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbrecher

Lippstadt (ots)

Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmorgen brachen unbekannte Täter in das Büro eines Spielwarenladens an der Straße Roßfeld ein. Die Täter zerstörten die Scheibe des Aufenthaltsraums um ins Innere zu gelangen. Hier versuchten sie eine Wand zu durchbrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Diebe flüchteten ohne Beute. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell