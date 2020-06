Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeimeldung vom Wochenende

Kreis Soest (ots)

Lippstadt - Radfahrer leicht verletzt Am Samstag, gegen 11.45 Uhr befuhr ein 56jähriger Lippstädter mit seinem Mercedes die Overhagener Straße und beabsichtigte in die Von-Hoerde-Straße abzubiegen. Zunächst gewährte er einer Radfahrerin, die sich auf dem parallel zur Overhagener Straße befindlichen Radweg befand, ihren Vorrang. Als er dann wieder anfuhr, um das Abbiegemanöver fortzusetzen, missachtete er jedoch den gleichen Vorrang eines Radfahrers, der ebenfalls auf dem Radweg unterwegs war und kollidierte mit ihm. Die Besonderheit hier war die Tatsache, dass der Radfahrer verbotener Weise in die entgegengesetzte Richtung auf dem Radweg fuhr. Bei der Kollision verletzte sich der 72jährige Lippstädter leicht. Mit dem Rettungsdienst wurde er in ein Lippstädter Krankenhaus gebracht. (AG)

Anröchte - Einbruch und Vandalismus im Freibad Am Samstagmorgen, in der Zeit von 04.00 bis 05.00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in das Freibad ein. Sie gelangten in das Gebäude in dem sie die Türverglasung des Haupteingangs beschädigten. Im Gebäude selbst wurden mehrere Räume aufgesucht und durchwühlt. Dabei fiel den Tätern ein geringer Bargeldbetrag in die Hände. Der angerichtete Schaden, zertrümmerte Dekoration im Eingangsbereich, beschädigte Pflanzkübel, zerstörte Spiegel in den Umkleiden und die Beschädigung der Einrichtung im Verwaltungsbüro wiegen wohl weit schwerer. Der/die Täter konnten unerkannt entkommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (AG)

Bad Sassendorf - Radfahrer bei Kollision verletzt Am Freitag, gegen 17.15 Uhr befuhr ein 46jähriger Bad Sassendorfer mit seinem Opel die Straße Spindelpfad. An der Einmündung Spindelpfad / Gabrechter Weg bog er nach rechts in den Gabrechter Weg ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 54jährigen Radfahrers aus der Gemeinde Möhnesee. Der Radfahrer befand sich auf dem Radweg des Gabrechter Weg. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Radfahrer wurde dabei verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (AG)

Warstein - Hirschberg - Kradfahrer verletzt Ein 28jähriger Kradfahrer aus Paderborn befuhr am Freitagabend gegen 18.20 Uhr mit seiner Yamaha die L735, auch Bache genannt, von Hirschberg in Richtung Arnsberg. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab blieb mit dem Fahrzeug im Bereich einer Parkbucht liegen. Dabei verletzte er sich und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. (AG)

Warstein - Mit Pkw überschlagen Eine 34jährige Arnsbergerin befuhr am frühen Samstagmorgen, gegen 01.00 Uhr mit einem Mercedes-Benz die Mescheder Landstraße in Richtung Meschede. Am Ortsausgang Warstein verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Zunächst geriet sie auf die linke Fahrspur, fuhr dann ca 60m über den Grünstreifen, kollidierte hier mit mehreren Bäumen und überschlug sich anschließend. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. (AG)

Lippstadt - Fehler beim Abbiegen fordert zwei Verletzte Eine 43jährige Lippstädterin befuhr mit ihrem Opel die Barbarossastraße in Richtung Wiedenbrücker Straße. Als sie nach links in die Goethestraße abbog, missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden VW Golf. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei wurden die 34jährige Golffahrerin und ein Mitfahrer leicht verletzt. (AG)

Welver-Scheidingen - Radfahrer leicht verletzt Ein 35jähriger Radfahrer aus Hamm befuhr am Samstagnachmittag, gegen 16.20 Uhr den Hudeweg und wollte an der abknickenden Vorfahrtstraße in die Scheidinger Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 83jährigen Mercedesfahrers aus Welver. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Mit dem Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gefahren. (AG)

Lippstadt - Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft In der Nacht zu Sonntag drangen bisher unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft in der Eichendorffstraße ein. Sie schlugen die Verglasung der Haupteingangstür ein und gelangten so in die Verkaufsräume. Mit einer geringen Menge Bargeld und Lebensmitteln entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000. (AG)

