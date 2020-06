Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Parkscheinautomat angegangen

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, gegen 00:15 Uhr, wurde eine Zeugin durch Geräusche aufmerksam. Sie beobachtete daraufhin zwei junge Männer die sich vor einem Spaziergänger mit Hund versteckten. Am nächsten Morgen entdeckte sie dann Spuren eines Aufbruchsversuchs an einem Parkscheinautomaten an der Ferdinandstraße. Die zwei Verdächtigen waren etwa 16 bis 20 Jahre alt und dunkel gekleidet. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

