Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer geraten auf der Autobahn aneinander (07.03.2021)

Tuningen (ots)

Filmreife Szenen haben sich am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Bad Dürrheim, in Fahrtrichtung Singen, abgespielt. Ein 21-jähriger wechselte mit einem roten Opel Corsa zum Überholen vom rechten auf den linken Fahrstreifen, wobei er einen 18-jährigen Audi Fahrer ausbremste, der sich auf dem linken Fahrsteifen mit hoher Geschwindigkeit näherte. Der Fahrer des grauen Audi A4 betätigte daraufhin die Lichthupe und überholte kurz darauf den Opel, dessen Fahrer ihm die Zunge herausstreckte. Das veranlasste den Jüngeren, sich vor den Opel zu setzen, ihn ohne Grund auszubremsen und mit entsprechenden Fahrmanövern am Überholen zu hindern. Am Autobahndreieck Bad Dürrheim machte der Audi Fahrer zunächst Anstalten, die BAB über den Verzögerungsstreifen zu verlassen. Plötzlich zog er das Auto jedoch wieder auf die Fahrspur vor den Opel und nötigte den 21-Jährigen zu einer starken Bremsung. Die Polizei ermittelt gegen beide Fahrer, unter anderem wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Autofahrer, die das "Duell" der beiden Autos beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Telefon 07733 9960-0, zu melden.

