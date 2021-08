Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall im Kreisel

Bückeburg (ots)

(ma)

Nahezu ungebremst, so Zeugenaussagen gegenüber der Polizei, ist gestern um 22.20 Uhr eine Pkw-Fahrerin aus Rinteln in den Kreisel in Bückeburg, Weinberg, eingefahren und gegen das dort aufgestellte Verkehrszeichen gefahren, das mit Betonsockel aus der Verankerung gerissen wurde. Zudem wurde die Bepflanzung beschädigt.

Das Fahrzeug, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, kam im rechtseitigen Straßengraben zum Stehen.

Die verursachende 40jährige Fahrerin des Pkw Ford stand erheblich unter Alkoholeinfluss und blieb unverletzt.

Auf Grund einer gemessenen Atemalkoholbeeinflussung von 2,28 Promille wurde der Rintelnerin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell