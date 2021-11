Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Entwendeter Pkw in Zetel wieder aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Zetel (ots)

Am 30.10.2021 erhielt die Polizei Varel Kenntnis von einem aufgefundenen Pkw, der bereits einen Monat zuvor in der Zetelermarsch entwendet worden sein soll. Am 30.09.2021 teilte ein Zeteler mit, dass einer seiner im landwirtschaftlichen Betrieb genutzten Pkw , ein Opel Astra Kombi, fehlen würde, der ausschließlich auf den Feldern genutzt werde. Einen Monat später teilte der Geschädigte der Polizei nun mit, dass er den Pkw am Morgen des 30.10.2021 auf seinen Ländereien in der Zetelermarsch wieder aufgefunden habe, der ausgebrannt sei. Weitere Hinweise liegen nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell