Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Sachverhalten im Stadtgebiet, bei denen unbekannte Täter Gullydeckel in Pkw-Scheiben warfen und u.a. Diebesgut erlangten

Wilhelmshaven (ots)

In der letzten Woche ereigneten sich am 28.10.2021 im Wilhelmshavener Stadtgebiet mehrere Sachverhalte, bei denen unbekannte Täter Gullydeckel in Pkw-Scheiben warfen. Auf einem Parkplatz hinter einem Haus in der Gökerstraße, der von der Knorrstraße aus erreichbar ist, wurde am Freitag ein weißer VW Caddy aufgebrochen. Der Täter hatte am Rand des Parkplatzes einen Gullydeckel ausgehoben und damit die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Die Tat ereignete sich gegen 18.13 Uhr. Laut Zeugenaussagen flüchtete der Täter mit einem Pedelec in Richtung Kurpark. Weitere Hinweise liegen nicht vor. Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Der Zeuge, der den Geschädigten den Umstand mitteilte und sich dann entfernte, möge sich bitte ebenso wie weitere Zeugen bei der Polizei melden. Ebenfalls am Freitag wurde auf einem Parkplatz in der Straße Zum Kraftwerk im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 15.10 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines blauen Pkw VW Golf sowie im Neuengrodener Weg in Höhe des Stadtparks im Zeitraum von 17.15 bis 17.45 Uhr ebenfalls die Beifahrerschreibe eines schwarzen Pkw Mercedes beschädigt. In beiden Fällen verwendeten die Täter Gullydeckel. Aus dem Pkw Mercedes wurde eine Handtasche entwendet. Über einen weiteren Sachverhalt in der Straße Zum Ölhafen wurde bereits berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5060613 Die Ermittlungen, insbesondere zu mögliche Tatzusammenhängen, dauern an. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 mitzuteilen.

