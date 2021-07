Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verbotswidrig gewendet und Unfall verursacht.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall durch verbotswidriges Wenden verursachte am Montagmorgen ein 63-jähriger Lastwagenfahrer in Wiesloch. Der Mann war kurz nach neun Uhr mit seinem Lkw in der Meßplatzstraße von der Südtangente in Richtung Ringstraße unterwegs. An der Einmündung in Richtung Schwetzingen verpasste er es, links in Richtung Schwetzinger Straße abzubiegen und fuhr zunächst geradeaus weiter. Nach der Verkehrsinsel wendete er. Ein entgegenkommender Lastwagenfahrer hielt an, um dem 63-Jährigen das Wenden zu ermöglichen. Beim Wendevorgang übersah der 63-jährige Lkw-Fahrer jedoch einen rechts daneben fahrenden 46-jährigen Mann in seinem Ford und stieß mit diesem zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford dabei gegen eine Hauswand gedrückt.

Die beteiligten Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der Ford des 46-Jährigen wurde jedoch so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell