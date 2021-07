Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall untere Alkoholeinfluss - Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unter Alkoholeinfluss verursachte am Montagabend ein 42-jähriger Autofahrer in Oftersheim einen Verkehrsunfall. Der 41-Jährige war gegen 18 Uhr mit seinem BMW in der Mannheimer Straße, aus Richtung Heidelberger Straße kommend, unterwegs. In Höhe des Rathauses hielt er an, um rückwärts einzuparken. Ein nachfolgender 56-jähriger VW-Fahrer stoppte sein Fahrzeug ebenfalls. Der BMW-Fahrer übersah in der weiteren Folge den hinter ihm stehenden VW und stieß mit ihm zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des 41-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Ihn wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Als sein Führerschein in Verwahrung genommen werden wollte, stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen den 41-Jährigen eine Fahrerlaubnissperre bestand. Bei dem von ihm vorgezeigten Führerschein handelte es sich um eine Fälschung.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell