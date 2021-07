Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen!

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr auf dem Parkplatz der Etten-Leur-Halle in der Horrenberger Straße im Ortsteil Baiertal. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte, vermutlich beim Ausparken, den VW eines 47-Jährigen Mannes und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell