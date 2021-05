Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Schlägerei mit mehreren Beteiligten - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten soll sich am 27.05.2021 gegen 00:10 Uhr in Freiburg-Betzenhausen ereignet haben. Laut Zeugenaussagen schlugen sich mehrere Jugendliche in der Sundgauallee in Freiburg in Nahbereich der Haltestelle "Betzenhauser Torplatz".

Der Polizeiposten March hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 07667/9117-0 zu melden.

