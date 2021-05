Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hartheim: Einbrecher unterwegs - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am frühen Morgen des 26.05.2021 kam es in Hartheim zu verschiedenen Diebstahlsdelikten.

In zwei Fällen gelangte eine bislang unbekannte Person durch unverschlossene Türen in die Garage zweier Anwesen. In einem der Fälle gelangte die Person von der Garage durch eine weitere nicht verschlossene Tür in das Wohnhaus. Dort wurden mehrere Schränke durchsucht und verschiedene Wertgegenstände entwendet.

In einem anderen Fall konnte eine männliche Person von einer Überwachungskamera beim Betreten und anschließenden Verlassen der Garage des Anwesens gefilmt werden. Hierbei entwendete dieser eine große schwarze Sporttasche mit weißen Emblemen der Marke Hummel, in der sich Sportbekleidung in Höhe von ca. 700EUR befand.

Dieselbe Person konnte von einer weiteren Videokamera eines anderen Wohnhauses dabei gefilmt werden, wie diese mehrere geparkte Fahrzeuge öffnete und ebenfalls Wertgegenstände entwendete.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 20-40 Jahre alt, 170-180 cm groß, kräftige bis muskulöse Statur. Der Mann trug eine schwarze Wollmütze und Handschuhe und war bekleidet mit einer oliv-brauen Tarnjacke (Camouflage) mit Kapuze, darunter ein schwarzes Shirt, graue Jogginghosen und schwarze Sneakers.

Eine Nachbarschaftsbefragung ergab, dass in der fraglichen Zeit in unmittelbarer Nähe zu den Tatorten eine schwarze Limousine mit französischem Kennzeichen aufgefallen war. Insgesamt wurden Gegenstände im Wert von ca. 1200EUR entwendet.

Wer hat in der Nacht vom 25.05. auf den 26.05.2021 Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu der beschriebenen Person oder des Fahrzeugs machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Müllheim unter der Telefonnummer 07631 1788-0 entgegen.

