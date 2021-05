Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrer fährt bei Rot über die Ampel - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 21.05.2021, gegen 13:00 Uhr, soll ein Autofahrer bei Rot über die Fußgängerampel in der Schaffhauser Straße in WT-Tiengen gefahren sein. Hierzu überholte er zwei vor der Ampel wartende Fahrzeuge. Eine Fußgängerin, die die Straße zuvor bei grün überquert hatte, war glücklicherweise nicht mehr auf der Fahrbahn. Der dunkle Pkw entfernte sich in Richtung WT-Waldshut. Das Kennzeichen konnte von einem Zeugen abgelesen werden. Der Polizeiposten in Tiengen (Kontakt 07741 8316-283) bittet um weitere Zeugenhinweise!

