Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigung an PKW

Titisee-Neustadt (ots)

Bereits länger zurück liegt ein Fall von Sachbeschädigung an einem PKW in Titisee-Neustadt. In der Zeit von Samstag den 08.05.2021 bis Montag den 10.05.2021 hat ein unbekannter Täter auf nicht bekannte Art und Weise eine bislang unbekannte Flüssigkeit in den Innenraum eines Fahrzeugs geleitet. Der PKW war in der Schwarzwaldstraße in Neustadt abgestellt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500.- Euro. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0.

RTN - WK/26.05.2021

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell