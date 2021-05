Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Erheblicher Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht

Titisee-Neustadt (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Dienstag, den 25.05.2021, zwischen 17.50 Uhr und 18.00 Uhr die Scheuerlenstraße in Neustadt. Hierbei hat der unbekannte Unfallverursacher entweder beim Einparken oder auch Vorbeifahren ein ordnungsgemäß auf einem Parkplatz stehendes Auto am Kotflügel vorne links beschädigt. Bislang gibt es keine Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden am geparkten Fahrzeug beläuft sich auf ca. 2000.- Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0.

RTN - WK/26.05.2021

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell