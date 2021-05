Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl von Wertsachen im Supermarkt

Löffingen (ots)

In einem Lebensmitteldiscounter im interkommunalen Gewerbegebiet in Löffingen wurde am Dienstag, 25.05.2021, zwischen 11.45 und 12.10 Uhr, einem Kunden dessen Geldbörse entwendet. Die Geldbörse war im Einkaufswagen abgelegt. Neben Bargeld, Identitätspapieren befanden sich auch Debitkarten unter der Diebstahlsbeute. Trotz umgehender Kontosperrung, nachdem der Diebstahl bemerkt wurde, wurden mit der entwendeten Debitkarte bereits zwei Abhebungen bei einer Bank in Titisee-Neustadt vorgenommen. Insgesamt entstand ein Vermögensschaden von ca. 2300,- EUR.

Tipps der Polizei - So schützen Sie sich vor Taschendieben (https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/)

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab

RTN - CW/26.05.2021

