POL-IZ: 210913.6 Itzehoe: Nicht nur ältere Menschen werden Opfer von Taschendieben...

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Freitag haben Taschendiebe in Itzehoe gleich zweimal zugeschlagen. Eine Geschädigte hielt sich in einem Geschäft in der Innenstadt auf, die andere im Gewerbegebiet. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können.

Um 11.00 Uhr war eine 39-Jährige bei New Yorker im Feldschmiedekamp unterwegs. Ihre Geldbörse trug sie bei Betreten des Ladens in ihrer verschlossenen Umhängetasche. Auf dem Weg zur Kasse bemerkte die Frau dann, dass ihre Tasche geöffnet war und die Geldbörse daraus fehlte. Glücklicherweise enthielt das Portemonnaie nicht viel Bargeld, allerdings einige Karten und Papiere, deren Verlust nicht weniger ärgerlich ist. Bereits vor dem Laden und später auch im Inneren fiel der Geschädigten eine Frau auf, die sich ihr mehrfach auffällig näherte. Möglicherweise hat es sich bei ihr um die Täterin gehandelt. Die Verdächtige war etwa 40 Jahre alt, 175 cm groß, besaß lange dunkle Haare und war dunkel gekleidet.

Etwa zur selben Zeit hielt sich eine 63-Jährige im Dänischen Bettenlager in der Konsul-Rühmann-Straße auf. Nachdem die Itzehoerin ihren Einkauf bezahlt hatte, suchte sie ein anderes, nahgelegenes Geschäft auf. Hier bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie, das sie kurz zuvor an der Kasse des Bettenlagers noch besaß, verschwunden war. Eine verdächtige Person war der Dame nicht aufgefallen. Wo genau sich der Diebstahl ereignete, ist unklar.

Zeugen, die in einem der Fälle Hinweise auf die Diebe geben können, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

