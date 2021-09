Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210913.3 Burg: Unfallzeugen gesucht!

Burg (ots)

Am vergangenen Freitag hat sich auf einem Parkplatz in Burg eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Um 10.10 Uhr stellte der Geschädigte seinen BMW auf dem Aldi- und Edeka-Parkplatz in der Bahnhofstraße in Höhe des ersten Unterstandes für Einkaufswagen ab. Der Mann begab sich zum Einkaufen und bemerkte bei seiner Rückkehr gegen 10.35 Uhr, dass sein Auto linksseitig an der hinteren Stoßstange Kratzer aufwies, die offenbar ein anderes Fahrzeug verursacht hatte. Die Schadenshöhe dürfte bei etwa 800 Euro liegen, der flüchtige Unfallverursacher meldete sich bis jetzt nicht.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sollten sich bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell