POL-IZ: 210913.2 Burg: Trunkenheitsfahrt dank Hinweis aufgedeckt

Burg (ots)

Dank des Hinweises eines Zeugen ist es der Polizei am Samstagabend gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in Burg aufzudecken. Der Beschuldigte musste sich einer Blutprobenentnahme stellen und seinen Führerschein abgeben.

Gegen 19.05 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis auf einen Mann, der alkoholisiert in einem Audi in Burg unterwegs sein sollte. Das verdächtige Fahrzeug entdeckte eine Streife schließlich in der Storchenallee und stoppte es. Bei dem Insassen stellten die Einsatzkräfte deutlichen Atemalkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,16 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an, stellten den Führerschein des 67-Jährigen sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Merle Neufeld

