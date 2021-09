Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210910.2 Verkehrsunfall zwischen Radfahrern

Münsterdorf (ots)

Am 9.09.2021 um 7:43h kam es in Münsterdorf auf der Elmshorner Straße zu einem Verkehrsunfall zweier Radfahrer. In Höhe einer Kurve stießen ein 40jähriger Radfahrer aus Itzehoe und eine 30jährige Radfahrerin aus Dägeling frontal zusammen. Hierbei zogen sich beide Unfallbeteiligte Gesichtsverletzungen zu, die im Klinikum behandelt werden mussten.

