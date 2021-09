Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210909.5 Sankt Michaelisdonn: Tote Frau in Sankt Michaelisdonn aufgefunden

Sankt Michaelisdonn (ots)

Nach dem Auffinden einer Frauenleiche in Sankt Michaelisdonn am heutigen Vormittag hat die Itzehoer Mordkommission in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 10.00 Uhr fand die Polizei in einer Nebenstraße in einem Fahrzeug eine tote Frau, die offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Im Zusammenhang mit der Tat erfolgte noch am Morgen die Festnahme eines Tatverdächtigen, bei dem es sich um den 46-jährigen Lebensgefährten der 35-Jährigen handelte. Beide stammten ursprünglich aus dem Jemen.

Mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können seitens Polizei und Staatsanwaltschaft aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell