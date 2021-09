Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210909.3 Vaale: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Vaale (ots)

An einer Kreuzung in Vaale hat sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Biker und einem Auto ereignet. Der Motorradfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus.

Kurz vor 16.00 Uhr hielt ein wartepflichtiger 58-Jähriger in der Bahnhofstraße an der Kreuzung Bahnhofstraße / Hauptstraße / Norderstraße, um seine Fahrt anschließend in der Norderstraße fortzusetzen. Nach dem Stopp fuhr der Mann aus Brunsbüttel in den Kreuzungsbereich ein und nahm einem bevorrechtigten Motorradfahrer, der auf der Hauptstraße unterwegs war, die Vorfahrt. Die Fahrzeuge kollidieren miteinander, der 51-jährige Zweiradfahrer aus Itzehoe zog sich bei dem Unglück schwere Verletzungen zu. An dem Skoda entstand im Zuge des Unfalls ein nur geringerer Sachschaden, an der Honda ebenfalls.

Merle Neufeld

