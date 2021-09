Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210909.4 Itzehoe: Geschädigter nach Körperverletzung gesucht

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum vergangenen Montag soll es im Bereich des Itzehoer ZOBs zu einer Körperverletzung gekommen sein. Zwei Jugendliche räumten diese Tat ein, die Ermittlungen nach einem Geschädigten verliefen bisher erfolglos. Nach ihm sucht die Polizei nun.

Kurz nach Mitternacht fuhr eine zum Theodor-Heuss-Platz, weil dort eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Personen stattfinden sollte. Zwei durch den Hinweisgeber Beschriebene trafen Beamte in der Viktoriastraße an. Die Jugendlichen teilten mit, einen Bekannten geschlagen zu haben, weitere Details nannten sie nicht. Insgesamt verhielten sich die 17-jährigen Itzehoer sehr unkooperativ - einem von ihnen hatten Beamte ein paar Tage zuvor ein Messer abgenommen, nachdem er in der Öffentlichkeit damit herumhantiert hatte.

Um verifizieren zu können, ob in der Nacht tatsächlich eine Schlägerei stattgefunden hat, bitten die Ermittler, dass der Geschädigte sich unter der Telefonnummer 04821 / 6020 bei ihnen meldet.

Merle Neufeld

