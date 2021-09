Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Kollision auf Kreuzung - zwei Hertener leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag (ca. 17.40 Uhr) kollidierten zwei Autos auf der Kreuzung Storcksmährstraße/ Breite Straße/ Bahnhofstraße/ Hertener Straße. Zwei Hertener wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Eine 83-jährige Autofahrerin war auf der Bahnhofstraße in Richtung Breite Straße unterwegs. An der Kreuzung bog sie nach links auf die Storcksmährstraße ab und stieß dabei mit dem Auto eines 20-Jährigen zusammen, der auf der Breite Straße in Richtung Bahnhofstraße fuhr. Die verletzten Fahrer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Die beiden beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 25.000 Euro.

