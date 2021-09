Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Wahlplakat angezündet - Polizei sucht nach zwei Verdächtigen

Recklinghausen (ots)

Am Kreisverkehr Westerholter Straße/Scherbelebecker Straße ist am Sonntagabend ein Wahlplakat abgebrannt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Plakat angezündet - und dabei vollständig zerstört. Ein Zeuge hatte gegen 22.30 Uhr zwei Jugendliche gesehen, die in Richtung Westerholter Straße wegrannten. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, allerdings wurde nicht nur das Plakat, sondern auch die Laterne, an der das Plakat hing, beschädigt. Der Staatsschutz wurde informiert. Die beiden Jugendlichen konnten wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 16 bis 18 Jahre alt, ca. 1,70 bis 1,75m groß, schlank, beide trugen graue Jogginghosen. Einer hatte einen blauen Pullover an, der andere einen weißen Pullover. Nach ihnen wird gesucht. Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

