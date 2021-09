Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Rollerfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 06:50 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Datteln an der Castroper Straße auf ein wartendes Auto auf. Der 38-jährige Autofahrer aus Datteln musste an einer roten Ampel anhalten. Der Jugendliche verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Roller war nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall entstand 2.000 Euro Sachschaden.

